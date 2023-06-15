Здоровье 15 июня 2023, 19:39 Минздрав Самарской области: жители региона чаще всего умирают от ишемической болезни сердца

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В Самарской области составили список болезней-убийц, которые становятся причиной смерти местных жителей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Минздрав региона.

На первом месте в антирейтинге — ишемическая болезнь сердца. Она является причиной смерти 49,3% умерших пациентов. На втором месте — недостаточность кровообращения мозга. При этом, как подчеркнули в Минздраве, выше смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди женщин, а именно 51,9% против 48,1% среди мужчин.

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