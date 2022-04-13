Минздрав России обновит перечень медицинских услуг

Действующий в России с 2017 года официальный перечень медицинских услуг обновят с учетом включения новых методов лечения в систему ОМС и формирования новых тарифов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на приказ Минздрава, который ведомство подготовило для обсуждения с экспертами.

Пересмотром документа пятилетней давности займется центр экспертизы и контроля качества при Минздраве. В ведомстве пояснили, что изменения необходимы для пересмотра тарифов по финансированию услуг для пациентов в целом и включения туда новых методов лечения.

В действующем перечне прописаны 3,2 тысячи различных услуг, которые россияне получают в больницах и поликлиниках. Документ уже обновляли, включив в него перинатальный скрининг и телемедицинские исследования биопсийных материалов.

Как пояснил генеральный директор центра экспертизы Виталий Омельяновский, за последние пять лет в России появилось большое количество новых медицинских услуг. Их отсутствие в перечне затрудняет их включение в систему государственного финансирования по ОМС, а также делает невозможным проведение дистанционных консилиумов между врачами.

«Точная классификация болезней и медицинских услуг нужны для того, чтобы понимать, сколько нужно лекарственных препаратов, расходных материалов и так далее. Также это важно для ведения статистики, на основе данных которой выделяются деньги на здравоохранение», — заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

С пересмотром перечня медицинских услуг согласились не все. Руководитель службы контроля качества столичной сети поликлиник «Поликлиника.ру» Дмитрий Торопов отметил, что есть утвержденный Минздравом порядок ввода новых услуг в документ, если его там нет.

Он отметил, что на переходном этапе пациенты и врачи могут столкнуться с трудностями, когда в истории болезни прописан определенный метод лечения, а в перечне он стоит под другим номером.

Кроме того потребуется дорабатывать информационные системы медицинских учреждений, менять процессы их взаимодействия со страховыми компаниями, пересматривать тарифную сетку и многое другое.