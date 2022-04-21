Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Скайвира»

Новый препарат от коронавирусной инфекции «Скайвира» зарегистрировали в Минздраве России. Разработчиком лекарства выступила фармацевтическая компания «Промомед».

Основой препарата являются нирматрелвир и ритонавир, об этом ТАСС сообщила пресс-служба фармкомпании.

«Новое лекарственное средство для направленной этиотропной терапии COVID-19 на основе нирматрелвира и ритонавира, созданное ГК „Промомед“ по уникальной технологии, получило регистрационное удостоверение 21 апреля 2022 года», — сказано в публикации.

Пятая волна коронавируса в России пошла на спад. Это стало возможным благодаря вакцинации, коллективному иммунитету и сезонности. Однако вряд ли можно говорить об окончании пандемии — уровень инфицирования населения все еще остается высоким. Доминирующим является подвид «стелс-омикрон»: на него приходится порядка 80% всех заражений коронавирусом, новых вариантов не зафиксировано.