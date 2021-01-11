Минздрав РФ разрешил центру имени Гамалеи исследовать вакцину «Спутник Лайт»

«Цель клинического исследования — оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата „Спутник Лайт“ в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

Начало исследований назначено на 8 января 2021 года, конец — на 31 декабря 2021-го.

Сейчас жители России вовсю делают прививки отечественным препаратом «Спутник V». По последним данным, прививку от коронавируса получили больше 1,5 миллиона человек, из них более 15 тысяч — жители Подмосковья. К концу января Всемирная организация здравоохранения рассчитывает получить полные данные о российской вакцине.

«Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Препарат разработали в российском НИЦЭМ имени Гамалеи.