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    11 января 2021, 12:32

    Минздрав РФ разрешил центру имени Гамалеи исследовать вакцину «Спутник Лайт»

    Анастасия Калинина

    Министерство здравоохранения России выдало разрешение научному центру имени Гамалеи на исследование вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». Информация об этом появилась на сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований ведомства.
    Минздрав РФ разрешил центру имени Гамалеи исследовать вакцину «Спутник Лайт»

    «Цель клинического исследования — оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата „Спутник Лайт“ в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

    Начало исследований назначено на 8 января 2021 года, конец — на 31 декабря 2021-го.

    Сейчас жители России вовсю делают прививки отечественным препаратом «Спутник V». По последним данным, прививку от коронавируса получили больше 1,5 миллиона человек, из них более 15 тысяч — жители Подмосковья. К концу января Всемирная организация здравоохранения рассчитывает получить полные данные о российской вакцине.

    «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Препарат разработали в российском НИЦЭМ имени Гамалеи.