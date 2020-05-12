Минздрав РФ не отметил роста смертности от болезней органов дыхания

«В контексте развития эпидемии COVID-19 следует отметить, что в январе–марте 2020 года роста смертности от болезней органов дыхания, в том числе от пневмоний и гриппа, в России в целом не отмечается», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

В министерстве рассказали, что этот показатель на фоне пандемии коронавируса снизился на 9,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. От пневмонии в 2020 году умерло на 15,3% меньше.

За минувшие сутки медики зафиксировали еще 10 899 случаев COVID-19. Общее число заразившихся составило 232 243 человека. От болезни, которую вызывает 2019-nCoV, умерли 2116 пациентов. Всего в России уже провели более 5,8 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса. Под медицинским наблюдением остается 251 тысяча человек.