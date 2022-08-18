Минздрав РФ добавил новые препараты в методичку по лечению COVID-19

Новую версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 выпустил Минздрав РФ. Специалисты дополнили список препаратов, описание этиологии и схемы терапии особых категорий больных, сообщила пресс-служба министерства.

В раздел «Этиология, патогенез и патоморфология» внесли информацию об особенностях генетических вариантов SARS-CoV-2. В список вакцин добавили новые доступные в России препараты, а в раздел «Особые группы пациентов» — схему ведения больных ковидом, страдающих сахарным диабетом и психическими расстройствами.

Кроме того, по информации РИА «Новости», в методичку внесли препарат для лечения ковида, а именно имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее предупредила о росте смертности от ковида на 35%. Летальных случаев стало больше за последние четыре недели. Инфекционист Николай Малышев заявил, что новая волна заболеваемости пойдет на спад в сентябре. При этом больше половины инфицированных штаммом «омикрон» даже не знают о его существовании, сообщило Nation News.