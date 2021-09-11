Минздрав: решение о совместимости вакцинации от гриппа и COVID-19 пока не приняли

Министерство здравоохранения России пока не приняло решения о совместимости вакцинации от коронавируса и гриппа. Этот вопрос пока обсуждается. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Пока нет, пока обсуждается», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос во время рабочей поездки в Алтайский край. Его процитировал ТАСС.

7 сентября Мурашко сказал, что эксперты собирается принять решение на этой неделе. Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина заявила, что привиться от гриппа можно спустя четыре недели после получения второй дозы вакцины от коронавируса.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе 2021 года. Она бесплатна для всех россиян. По последним данным, первую прививку уже сделали 46,5 миллиона человек, обе дозы — 39,8 миллиона. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В России создали несколько вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак».

Кампания по вакцинации от гриппа стартовала в РФ в начале сентября.