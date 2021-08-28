Минздрав рекомендовал возобновить медосмотры в школах

Министерство здравоохранения рекомендовало возобновить в школах обязательные медицинские осмотры. В ведомстве отметили, что это поможет для профилактики постковидных осложнений.

«Сегодня большинство регионов восстановили проведение профилактических осмотров в образовательных учреждениях, и эта работа должна быть, вне всякого сомнения, продолжена. Мы просили бы уделить особое внимание необходимости профилактической работы среди обучающихся», — передала «Российская газета» слова заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая во время Общероссийского родительского собрания.

Заместитель министра отметил, что школьники находятся в группе особого риска по коронавирусу. Они находятся в постоянном контакте друг с другом, при этом также, как и взрослые, подвержены заражению коронавируса. При этом заболевание у них может протекать в тяжелой форме. В России уже более полумиллиона школьников переболели COVID-19.

Салагай добавил, что до детей и их родителей нужно правильно доносить корректную информацию об опасности заболевания, а также вовремя предупреждать развитие тяжелых заболеваний у несовершеннолетних.