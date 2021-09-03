Минздрав рекомендовал россиянам доверять только проверенным источникам информации о коронавирусе

Минздрав России рекомендует доверять только проверенным источникам информации о коронавирусе, а также записываться на вакцинацию. Об этом сообщил RТ.

Сейчас более 38 миллионов человек привились от COVID-19 двумя компонентами. Но у некоторых граждан до сих пор возникает масса вопосов относительно вакцинации.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что хотя бы одним компонентом вакцины от COVID-19 привились около 45,4 миллиона россиян.