Минздрав рекомендовал лечить COVID-19 вакциной «Вектора»

Минздрав России обновил рекомендации по лечению и профилактике COVID-19. Среди препаратов, разрешенных к использованию, появилась вакцина «Вектора», зарегистрированная в октябре 2020 года.

Также РИА «Новости» сообщило, что ведомство оставило в новой версии рекомендаций гидроксихлорохин.,

Минздрав также отчитался о разработке мер по недопущению дефицита препаратов для онкологических больных в России. Ситуация теперь под контролем.

Так ведомство сделало проект нормативного правового акта, предусматривающий увеличение предельной отпускной цены на лекарства для больных раком пациентов. Документ сейчас на согласовании.

«Значительное влияние на лекарственное обеспечение и ценообразование оказала пандемия коронавирусной инфекции. Произошел рост цен на фармсубстанции», — сообщила пресс-служба Минздрава.