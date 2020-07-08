Минздрав разрешил выпускать новый препарат от коронавируса
До этого Минздрав разрешил выпускать еще два лекарства от коронавируса: «Авифавир», который уже экспортируют в Белоруссию, и «Арепливир» от компании «Промомед». Все лекарства созданы на основе вещества фавипиравира.
Однако если предыдущие препараты будут доступны в скором времени всем, то «Коронавир» смогут принимать только те зараженные, которые находятся на стационарном лечении. При этом лекарство не подходит беременным, кормящим грудью и тем, кто планирует ребенка. Препарат также противопоказан людям с тяжелой почечной и печеночной недостаточностью. Лекарство рассчитано только на прием взрослыми пациентами.
«Коронавир» регистрировали по процедуре, предусмотренной в условиях угрозы возникновения и ликвидации ЧС. Из-за этого инструкция сейчас составлена не в полном объеме, ее будут дополнять клиническими данными по мере их поступления.