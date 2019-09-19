Минздрав разрешил мужчинам выпивать по литру пива в день
В ведомстве уточнили, речь идет о максимум двух стандартных порциях в день для женщин и о трех стандартных порциях для мужчин. Стандартная порция — это 10 миллилитров чистого алкоголя.
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Так как крепость у напитков разная, то и число порций в отношении вина и пива различается.
Минздрав также напомнил, что даже если речь идет о безопасной дозе, перерывы нужно делать в любом случае. Медики рекомендуют минимум два дня в неделю воздерживаться от употребления спиртного.
«Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте», — приводит РИА «Новости» текст сообщения ведомства.
Также Минздрав напоминает, что даже в малых дозах алкоголь категорически противопоказан людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам.