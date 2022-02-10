Минздрав разрешил исследовать кожный тест на иммунитет к COVID-19

Минздрав выдал разрешение проводить клинические исследования нового кожного теста, который позволяет выявить иммунитет к COVID-19. Этот тест разработали специалисты «Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора.

Такие данные появились в реестре разрешений на клинические исследования.

«Простое слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2 (КоронаДерм-PS) на добровольцах в возрасте 18 и более лет (I–II фаза)», — сказано в документе.

В эксперименте планируют поучаствовать 460 добровольцев. Исследования завершатся в апреле 2022 года. Впервые о появлении нового теста для оценки клеточного иммунитета к COVID-19 стало известно в декабре. Об этом президенту Владимиру Путину доложила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщило «РИА Новости».

Ранее стало известно, что первые добровольцы в России получили дозу назальной вакцины против коронавируса. Они не знают, что именно использовали — препарат или плацебо. Исследования начались в конце января. Пока медики не заметили никаких нежелательных реакций, процесс принятия вакцины оказался совершенно безболезненным.