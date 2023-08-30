30 августа 2023, 10:48
Минздрав разрешил исследования обновленного «Спутника лайт»
Минздрав выдал разрешение на исследования обновленной вакцины «Спутник лайт»
Обновленная вакцина от ковида «Спутник лайт» получила разрешение Минздрава на исследования. Об этом со ссылкой на госреестр лекарственных средств (ГРЛС) сообщил ТАСС.
Цель исследования вакцины состоит в том, чтобы показать безопасность и иммуногенность «Спутника лайт» с измененным антигенным составом.
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Исследования должны завершиться 31 декабря 2024 года. Участниками станут 100 добровольцев.
В конце июля глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о клинических испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник», актуализированной для защиты против новых вариантов вируса.
По данным на 29 августа, в России попали в больницы из-за ковида 1035 человек, выздоровели 3104 заболевших. Кроме того, врачи подтвердили 11 летальных исходов.
Согласно данным в Telegram-канале «Стопкоронавирус», увеличение числа госпитализаций произошло в 30 регионах страны.
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