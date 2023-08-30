Здоровье 30 августа 2023, 10:48 Минздрав разрешил исследования обновленного «Спутника лайт» Минздрав выдал разрешение на исследования обновленной вакцины «Спутник лайт»

Читать 360tv в

Обновленная вакцина от ковида «Спутник лайт» получила разрешение Минздрава на исследования. Об этом со ссылкой на госреестр лекарственных средств (ГРЛС) сообщил ТАСС.

Цель исследования вакцины состоит в том, чтобы показать безопасность и иммуногенность «Спутника лайт» с измененным антигенным составом.

Реклама

Исследования должны завершиться 31 декабря 2024 года. Участниками станут 100 добровольцев.

В конце июля глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о клинических испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник», актуализированной для защиты против новых вариантов вируса.

По данным на 29 августа, в России попали в больницы из-за ковида 1035 человек, выздоровели 3104 заболевших. Кроме того, врачи подтвердили 11 летальных исходов.

Согласно данным в Telegram-канале «Стопкоронавирус», увеличение числа госпитализаций произошло в 30 регионах страны.