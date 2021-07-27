Минздрав разрешил исследование комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт»

Минздрав России разрешил исследование комбинации двух вакцин от коронавируса: AstraZeneca и «Спутник Лайт». Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на реестр разрешений на проведение клинических исследований.

«Цель клинического исследования: изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме „гетерологичный прайм-буст“ для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых», — сообщается в реестре.

При этом AZD1222 — это кодовое название вакцины AstraZenеса, а rAd26 — аденовирусный вектор, который входит в состав первого компонента «Спутника V».

По данным, которые указаны в реестре, разрешение датировано 26 июля. Окончание испытаний запланировано на 2 марта 2022 года. В исследовании комбинации двух вакцин примут участие 150 добровольцев. Проводить испытания собираются пять медучреждений.

Возможность комбинации двух мировых препаратов специалисты стали изучать еще в конце 2020 года. Затем компании, которые разрабатывали вакцины, а также их партнеры подписали меморандум о сотрудничестве.

Ранее стало известно, что в России начнутся испытания еще одной вакцины против коронавируса. Новый препарат разработала петербургская компания Biocad. Это организация, которая выпускает собственные лекарства, а также отечественные аналоги уже существующих препаратов, так называемые дженерики. В исследованиях примут участие 360 добровольцев. Испытания новой российской вакцины запланированы до 2026 года.