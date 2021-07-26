Минздрав разрешил Biocad клинические испытания новой вакцины от COVID-19

Минздрав России выдал биотехнологической компании Biocad разрешение проводить клинические исследования новой вакцины от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на государственный реестр лекарственных средств.

В реестре указано, что целью работы стала «оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S».

Исследования будут длиться до конца 2026 года. Участниками испытаний станут 360 добровольцев. Сама вакцина, как и все уже выпущенные, представит собой раствор для внутримышечных инъекций.

Biocad — компания из Санкт-Петербурга. Она разрабатывает собственные лекарства и воспроизводит уже имеющиеся: выпускает дженерики. Препараты компании предназначены для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических болезней, в том числе ВИЧ, рассеянного склероза и других.

Ранее Минздрав обновил рекомендации по прививкам от коронавируса. В ведомстве сообщили, что вакцинироваться «ЭпиВакКороной» не рекомендуется людям с онкологическими операциями, с тяжелой формой аллергии, а также с первичным иммунодефицитом. При этом у отечественной вакцины «Спутник V» оказалось намного меньше противопоказаний.