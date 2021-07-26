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    26 июля 2021, 21:41

    Минздрав разрешил Biocad клинические испытания новой вакцины от COVID-19

    Ирэна Колесова

    Минздрав России выдал биотехнологической компании Biocad разрешение проводить клинические исследования новой вакцины от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на государственный реестр лекарственных средств.

    Минздрав разрешил Biocad клинические испытания новой вакцины от COVID-19

    В реестре указано, что целью работы стала «оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S».

    Исследования будут длиться до конца 2026 года. Участниками испытаний станут 360 добровольцев. Сама вакцина, как и все уже выпущенные, представит собой раствор для внутримышечных инъекций.

    Biocad — компания из Санкт-Петербурга. Она разрабатывает собственные лекарства и воспроизводит уже имеющиеся: выпускает дженерики. Препараты компании предназначены для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических болезней, в том числе ВИЧ, рассеянного склероза и других.

    Ранее Минздрав обновил рекомендации по прививкам от коронавируса. В ведомстве сообщили, что вакцинироваться «ЭпиВакКороной» не рекомендуется людям с онкологическими операциями, с тяжелой формой аллергии, а также с первичным иммунодефицитом. При этом у отечественной вакцины «Спутник V» оказалось намного меньше противопоказаний.