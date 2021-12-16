Минздрав разъяснил закон о регулярных проверках на ВИЧ и наркотики иностранцев

В России иностранным рабочим и их семьям не придется каждые три месяца проверяться на заболевания, передающиеся половым путем. В Минздраве заявили о неверном понимании сути приказа, который ранее вызвал возмущение у бизнеса.

В документе о регулярном медицинском освидетельствовании иностранной рабочей силы нет требований о постоянных повторных проверках, привел РБК позицию пресс-службы министерства.

Содержание приказа о проверках на ЗППП и наркотики представители иностранного бизнеса поняли неверно. В Минздраве заметили, что делать анализы каждые три месяца не придется. Приказ всего лишь устанавливает требования к сроку действия таких документов.

«Изданный Министерством здравоохранения РФ приказ <…> не содержит в себе норм, которые бы закрепляли необходимость регулярного прохождения повторного освидетельствования каждые три месяца», — подчеркнули в министерстве.

Документ, добавили в ведомстве, указывает лишь на давность предъявляемых в МВД бумаг. Она не должна превышать срока, который отмечен в приказе.

Против нормы выступили 10 деловых объединений, среди которых оказались Торговая палата США и Ассоциация европейского бизнеса. Предприниматели решили, что приказ Минздрава вводит обязательные проверки на передающиеся половым путем заболевания и наркотики. Причем тестировать будут как работающих в РФ иностранцев, так и членов их семей старше семи лет.