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    25 декабря 2021, 12:00

    Минздрав рассказал, защищает ли «Спутник V» от «омикрона»

    Глава Минздрава Мурашко заявил о снижении эффективности «Спутника V» против «омикрона»

    Анатолий Минкин

    Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» против штамма «омикрон» незначительно снизилась, но после ревакцинации уровень защиты организма восстанавливается. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко, комментируя поездку российских специалистов в ЮАР.

    Минздрав рассказал, защищает ли «Спутник V» от «омикрона»

    Он подчеркнул, что штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее, чем другие версии возбудителя. Симптомы заболевания, которые он вызывает похожи на грипп. При тестировании инфицированных определяется новый штамм «омикрон».

    Михаил Мурашко заявил, что в связи появлением новой версии коронавируса комиссия Минздрава сейчас разрабатывает новые рекомендации лечения ковида, где пропишут инструкцию, как врачам действовать с пациентами, инфицированными «омикроном».

    «Сейчас период подготовки к новогодним праздникам, очень высокая активность социальная, контакты, встречи дружеские. Нужно помнить о безопасности, чтобы провести новогодние праздники здоровыми, в кругу семьи, нужно сейчас позаботиться о своем здоровье», — обратился министр к россиянам.

    Глава Минздрава добавил, что при подозрении на заражение к врачам нужно обращаться в первые три-четыре дня, а не доводить заболевание до острой стадии.

    В проведенном исследовании Центра имени Гамалеи об эффективности российской вакцины «Спутник V» и бустерного препарата «Спутник Лайт» говорится, что при ревакцинации уровень антител нейтрализующих коронавирус антител повышается.

    В сыворотке крови пациентов, которые получили только две дозы вакцины, уровень антител, которые способны справиться с «омикроном», спустя полгода снизился в 11,76 раза. При этом у тех, кто прошел ревакцинацию, спустя полгода после основного курса прививки, уровень нейтрализующих новый штамм антител оказался ниже в 7,13 раза.

    «Наши данные показывают, что вакцинация „Спутником V“ и ревакцинация „Спутником Лайт“ вызывают устойчивый нейтрализующий ответ антител. Хотя их количество меньше при заражении штаммом „омикрон“», — говорится в исследовании.

    Штамм коронавируса «омикрон» впервые обнаружили в странах Южной Африки в середине ноября. Его главная особенность — самое большое количество мутаций по сравнению с другими вариантами.