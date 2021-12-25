Минздрав рассказал, защищает ли «Спутник V» от «омикрона»

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» против штамма «омикрон» незначительно снизилась, но после ревакцинации уровень защиты организма восстанавливается. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко, комментируя поездку российских специалистов в ЮАР.

Он подчеркнул, что штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее, чем другие версии возбудителя. Симптомы заболевания, которые он вызывает похожи на грипп. При тестировании инфицированных определяется новый штамм «омикрон».

Михаил Мурашко заявил, что в связи появлением новой версии коронавируса комиссия Минздрава сейчас разрабатывает новые рекомендации лечения ковида, где пропишут инструкцию, как врачам действовать с пациентами, инфицированными «омикроном».

«Сейчас период подготовки к новогодним праздникам, очень высокая активность социальная, контакты, встречи дружеские. Нужно помнить о безопасности, чтобы провести новогодние праздники здоровыми, в кругу семьи, нужно сейчас позаботиться о своем здоровье», — обратился министр к россиянам.

Глава Минздрава добавил, что при подозрении на заражение к врачам нужно обращаться в первые три-четыре дня, а не доводить заболевание до острой стадии.

В проведенном исследовании Центра имени Гамалеи об эффективности российской вакцины «Спутник V» и бустерного препарата «Спутник Лайт» говорится, что при ревакцинации уровень антител нейтрализующих коронавирус антител повышается.

В сыворотке крови пациентов, которые получили только две дозы вакцины, уровень антител, которые способны справиться с «омикроном», спустя полгода снизился в 11,76 раза. При этом у тех, кто прошел ревакцинацию, спустя полгода после основного курса прививки, уровень нейтрализующих новый штамм антител оказался ниже в 7,13 раза.

«Наши данные показывают, что вакцинация „Спутником V“ и ревакцинация „Спутником Лайт“ вызывают устойчивый нейтрализующий ответ антител. Хотя их количество меньше при заражении штаммом „омикрон“», — говорится в исследовании.

Штамм коронавируса «омикрон» впервые обнаружили в странах Южной Африки в середине ноября. Его главная особенность — самое большое количество мутаций по сравнению с другими вариантами.