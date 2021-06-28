Минздрав рассказал, почему не нужно проходить тест на антитела перед вакцинацией

Проходить тестирование на антитела перед прививкой от коронавируса не нужно. Вакцины безопасны, наличие антител не повредит человеку, который решил вакцинироваться.

Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Первому каналу.

«Тестирование на антитела не проводится перед вакцинацией. Это все страны приняли, это действительно так. Потому что вакцина безопасна», — сказал он.

Мурашко также подчеркнул, что считает ограничения, которые ввели из-за коронавируса в России, очень мягкими. Он отметил, что дисциплина всегда дает эффект. По словам Мурашко, правительство обсуждало более серьезные меры воздействия. Он добавил, что сейчас «они начали реализовываться».

Глава Минздрава также отметил, что защититься от штамма коронавируса «Дельта плюс», который также называют индийским штаммом, поможет высокий титр антител. Добиться этого получится с помощью вакцинации, в том числе — повторной. Это позволит поднять количество антител в организме на нужный уровень.

С начала пандемии коронавирус зафиксировали у более чем 181 миллиона пациентов во всем мире. Из них почти четыре миллиона пациентов скончались. В России за все время зарегистрировали почти 5,5 миллиона случаев заражения. Около пяти миллионов пациентов поправились, еще почти 134 тысячи скончались.