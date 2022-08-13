Минздрав рассказал об исследовании эффективности вакцин против новых штаммов коронавируса

Снижение эффективности существующих вакцин против мутировавших штаммов «омикрона» не доказано, проводятся соответствующие исследования. Такое заявление сделал заместитель генерального директора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России доктор медицинских наук, профессор Вадим Меркулов, его процитировал ТАСС.

«Снижение эффективности в отношении новых штаммов и их генетических вариантов на сегодняшний день в полном объеме не доказано. В настоящее время проводятся исследования о доказательстве снижения эффективности ранее разработанных вакцин к новым штаммам вируса SARS-CoV-2», — сообщил Меркулов.

Данные о снижении эффективности поступили от лабораторий «Инвитро», но пока рано судить о существенном снижении, заявил эксперт. Исследования защитной функции вакцин проводят в России и во всем мире.

«Параллельно с оценкой эффективности ранее разработанных вакцин проводится оценка эффективности вновь разрабатываемых вакцин к новым штаммам и генетическим вариантам SARS-CoV-2», — уточнил профессор.

Модифицированные вакцины должны пройти все этапы оценки эффективности, подчеркнул Меркулов.