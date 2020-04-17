Минздрав рассказал о создании робота для забора анализов
Российские ученые разработали робота для бесконтактного забора анализов на коронавирус Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на главного уролога Минздрава Дмитрия Пушкаря.
Робот нужен для того, чтобы врачи могли бесконтактно брать анализы у пациентов. В момент забора медик находится за стеклом. Там через специальные отверстия можно достичь глотки, не используя рук, с помощью удаленного контроллера и взять анализ, сообщил сайт «Русская планета».
Использовать робота получится после клинических испытания и отправки его на лицензирование.