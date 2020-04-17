Минздрав рассказал о создании робота для забора анализов

Робот нужен для того, чтобы врачи могли бесконтактно брать анализы у пациентов. В момент забора медик находится за стеклом. Там через специальные отверстия можно достичь глотки, не используя рук, с помощью удаленного контроллера и взять анализ, сообщил сайт «Русская планета».

Использовать робота получится после клинических испытания и отправки его на лицензирование.