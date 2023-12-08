08 декабря 2023, 10:55
Минздрав рассказал о состоянии подростков после стрельбы в Брянске
Минздрав: эвакуированные в Москву после стрельбы в Брянске в тяжелом состоянии
Эвакуированные в Москву после стрельбы в брянской гимназии пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, его слова привела пресс-служба ведомства.
«Эвакуированные в Москву из Брянска подростки находятся в Российской детской клинической больнице в тяжелом состоянии, им оказывают все необходимое лечение. Врачи проводят необходимое оперативное вмешательство одному из них», — сказал Кузнецов.
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Он уточнил, что остальные трое пострадавших сейчас находятся в больницах в Брянске, их состояние оценили как средней тяжести. Жизнь подростков вне опасности.
В четверг в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица восьмого класса пронесла в учебное заведение ружье и открыла огонь по одноклассникам. Пять подростков получили ранения, еще один погиб. Сама стрелявшая покончила с собой.
В ночь на пятницу специальный борт МЧС доставил двух пострадавших при стрельбе в Москву.
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Стрельба в гимназии №5 в Брянске
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