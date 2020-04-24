Минздрав рассказал о шести препаратах для лечения коронавируса у детей

В методических рекомендациях, опубликованных Минздравом России, оговариваются особенности клинического проявления коронавирусной инфекции у детей и способы ее лечения. Даны также рекомендации по использованию препаратов и перечислены основные симптомы.

В частности, по данным РИА «Новости», предлагается применять шесть препаратов с четким указанием при какой клинической картине их использовать и с какими процедурами из следует сочетать. Ведомство уточнило, что «внутривенные иммуноглобулины» применять можно «только по строгим показаниям», и добавило, что опыта применения этих препаратов при инфекции COVID-19 нет.

Не существует также рекомендованных лекарств для профилактики вируса у детей. Минздрав сообщил, что тяжелое течение болезни наблюдается в среднем у 1% заболевших детей. Дети и подростки меньше взрослых подвержены заражению, осложненные формы у них развиваются с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Примерно четверть детей переносят вирус без симптомов, но если они проявляются, то это чаще всего лихорадка и непродуктивный кашель, изредка — признаки интоксикации.

В госпитализации нуждается обычно только десятая часть маленьких пациентов. Обычно они выздоравливают максимум за две недели.

В министерстве сообщили, что пациенты старшего детского возраста часто сталкиваются с проявлением фобий и тревожности, поэтому им показана активная психологическая поддержка.

Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России опубликовал методические рекомендации для подростков, в которых советует вести здоровый образ жизни, следить за своей внешностью, помогать близки и не откладывать дела «на потом».