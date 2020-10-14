Минздрав рассказал о приросте случаев коронавируса и пациентах на ИВЛ

За неделю в России увеличился прирост заболеваемости COVID-19. Показатель переместился с 41 до 52 на 100 тысяч населения, уточнили в Минздраве.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко привел данные на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, сообщило РИА «Новости».

«В сравнении с предыдущей неделей этот рост составил где-то в районе 26%», — уточнил глава Минздрава.

При этом каждый пятый подхвативший инфекцию переносит COVID-19 в легкой форме. Таких в больницах 20%. Средняя степень тяжести заболевания у 68,3% госпитализированных, почти у 11% болезнь протекает тяжело. Течение заболевания около 1,5% пациентов крайне тяжелое.

Амбулаторно лечатся две трети россиян — почти 66% заболевших. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 2356 человек.

В России идут пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V», зарегистрированной в августе. Первый отечественный препарат для профилактики коронавируса не вызвал серьезных побочных эффектов у добровольцев, которым уже сделали прививку.