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    05 июля 2021, 10:57

    Минздрав рассказал о планах создавать генетические паспорта россиян

    Полина Гребенщикова

    Минздрав разрабатывает генетические паспорта россиян. Предполагается, что проект поможет в раннем выявлении и профилактике генетических заболеваний, сообщили «Известия».

    Минздрав рассказал о планах создавать генетические паспорта россиян

    О планах рассказал на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета глава министерства Михаил Мурашко. По его словам, генетический профиль с информацией о геномном секвенировании делают в том числе новорожденным. Впоследствии с помощью генетических паспортов можно будет предупреждать генетические заболевания и отклонения.

    «Сейчас у нас стартует еще один проект, когда в том числе у новорожденного делаем генетический профиль, делаем геномное секвенирование. С помощью биоинновационных технологий мы создаем своего рода цифровой паспорт — оцифрованный генетический паспорт человека», — сказал Мурашко.