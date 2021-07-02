Минздрав рассказал, на каком сроке беременным можно прививаться «Спутником V»

В настоящее время нет данных о том, что вакцина от коронавируса «Спутник V» представляет опасность для беременной женщины или плода. Об этом сказано в методических рекомендациях Минздрава по вакцинации населения от COVID-19.

Ведомство ссылается на статистику Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Там ведут регистр, содержащий данные о вакцинированных во время беременности. По состоянию на конец июня в списке находились более 128 тысяч женщин.

На выборке из 827 пациенток были получены данные о том, что осложнения беременности встречаются у них с той же частотой, что и у не вакцинированных.

«Был сделан вывод о том, что на сегодняшний день нет данных, свидетельствующих о негативном влиянии вакцинации на течение беременности и перинатальные исходы», — сказано в рекомендациях министерства.

Минздрав отметил, что вакцинация от коронавируса беременных из группы риска тяжелого течения коронавируса целесообразна с 22 недель.

Для остальных разрешенных в стране вакцин — «ЭпиВакКороны», «КовиВака» и «Спутника Лайт» — Минздрав не указал, можно ли их применять во время беременности.