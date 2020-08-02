Минздрав рассказал, кому стоит отказаться от путешествий

Пожилым людям, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, стоит пока отказаться от путешествий. Эта мера позволит снизить риск осложнений и тяжелого течения коронавируса.

Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. Его слова процитировало Министерство здравоохранения.

«Гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, людям с избыточным весом, лицам старшего возраста следует воздержаться от путешествий. Это связано с высоким риском осложнений и тяжелого течения заболевания», — сказал Чуланов.

Эксперт отметил, что во многих регионах страны количество новых случаев заражения остается высоким, в некоторых оно до сих пор продолжает увеличиваться. Вирус передается воздушно-капельным путем, а значит большие скопления людей создают благоприятные условия для его распространения. Это может привести к увеличению случаев заражения инфекцией.

Путешественникам, которые отправились в другие регионы и страны, стоит выбирать развлечения, которые не связаны с большими скоплениями людей. В пример Чуланов привел пешие прогулки, походы и отдых в парках. Кроме того, нельзя забывать о маске и соблюдении социальной дистанции, а также — антисептиках и частом мытье рук.