Здоровье 17 января 2023, 04:41 Минздрав рассказал, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение Минздрав: людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нельзя окунаться в прорубь РИА «Новости»

Читать 360tv в

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше отказаться от крещенских купаний, так как холодная вода может привести к их обострению. Об этом предупредила пресс-служба Минздрава. Цитату привел ТАСС.

«Нужно отказаться от купания при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, нарушений сердечного ритма или перенесенного инфаркта миокарда», — перечислили в министерстве.

Реклама

Специалисты пояснили, что при окунании в прорубь организм испытывает кратковременный стресс, который может обернуться обострением заболевания. Не исключены такие осложнения, как инфаркт миокарда, гипертонический криз и срыв сердечного ритма. В Минздраве посоветовали не заходить в воду целиком, а умыться в проруби.

Реклама

Противопоказаны купания в ледяной воде и детям до семи лет. Если ребенку больше этого возраста, то готовить к погружению в прорубь его нужно как минимум за год. Если ребенок не подготовлен, то резкое окунание в холодную воду может вызвать паническую атаку и остановку дыхания.