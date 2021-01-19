Минздрав рассказал, как вести себя после прививки от коронавируса

На протяжении трех дней после инъекции место укола лучше не мочить, а также вообще отказаться от посещения бань и саун. В этот же срок нельзя употреблять алкоголь и лучше избегать чрезмерных физических нагрузок.

Если место, куда поставили укол, покраснело, опухло или начало болеть, то лучше принять антигистаминные вещества. При повышении температуры можно использовать нестероидные противовоспалительные средства.

Разработанный Минздравом документ полностью регламентирует проведение вакцинации — начиная от получения больницами лекарственного препарата, заканчивая наблюдением за пациентом после прививки.