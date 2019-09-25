Минздрав рассказал, как поддерживать иммунитет осенью

Осенью для поддержания иммунитета нужно придерживаться определенной диеты. Как правильно питаться в этот период рассказал главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

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Он отметил, что именно в осенние месяцы нужно есть больше овощей и фруктов. Они должны быть свежими, то есть созревшими в летний период. Как медик сообщил RT, замороженные и законсервированные фрукты и овощи лучше оставить на будущее.

Кроме того, осенью эксперт советует принимать витаминно-минеральные комплексы. Важно также заниматься спортом и не переедать.

По словам диетолога, есть нужно столько, сколько энергии можешь потратить. Если один человек ведет активный образ жизни, то и есть ему надо больше. Другому, кто ведет сидячий образ жизни, кушать надо меньше. Так, для женщины нормой является потребление около 1800 ккал в сутки, а для мужчины — около 2000 ккал. В противном случае, человек будет толстеть.

Тутелян добавил, что сейчас около 60% населения страдают от ожирения или имеют избыточную массу тела. «Это безобразие», — заключил специалист.