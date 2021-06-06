Минздрав рассказал, как организм восстанавливается после курения

Отказ от курения снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний и развития рака. Об этом замглавы Минздрава РФ Олег Салагай написал в своем Telegram-канале.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний через год после отказа от вредной привычки снижается на 50%. А через пять лет на столько же уменьшается риск рака горла и полости рта, рассказал замминистра здравоохранения.

При этом, по словам Салагая, первые положительные сдвиги в работе организма можно наблюдать уже через несколько десятков минут после последней сигареты.

В России собираются принять закон, согласно которому все сигареты должны будут стать самозатухающими. Это позволит предотвратить пожары. Сейчас в стране продают сигареты, которые производят из легко воспламеняемой бумаги, что нередко приводит к возгораниям при попадании непотушенного окурка на поверхность, сообщал сайт «Аргументы и факты».

Глава Верховного суда ранее рассказал, как получить компенсацию от курящих соседей. Для этого необходимо подать иск, но нужно еще собрать доказательства, что факт курения был.