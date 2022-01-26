Минздрав рассказал, что делать при ковиде у ребенка

Минздрав России выпустил обновленные рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. В ведомстве рассказали, что нужно делать родителям, если ребенок заболел ковидом.

Заболевшего ребенка нужно оставить дома. Не отправляйте его в детский сад или школу.

Важно строго придерживаться всех рекомендаций медиков по диагностике и лечению болезни. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением.

Проконсультироваться с врачом можно удаленно, обратившись в кол-центр вашей поликлиники либо по телефону единой службы 112.

Если самочувствие ребенка ухудшится, нужно звонить в службу скорой помощи по телефону 103.

Родителей особенно предостерегли, чтобы они не пытались самостоятельно лечить ребенка антибиотиками. Их может назначить только врач-педиатр и только при наличии показаний, подчеркнули в Минздраве.

Ранее также выпустили памятку для россиян, переносящих ковид в легкой форме.

За прошлые сутки в России выявили 74 692 случая заражения коронавирусом, что стало очередным максимальным показателем в стране с начала пандемии.