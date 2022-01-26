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    26 января 2022, 15:52

    Минздрав рассказал, что делать при ковиде у ребенка

    Минздрав РФ выпустил рекомендации в случае COVID-19 у ребенка

    Александр Блинов

    Минздрав России выпустил обновленные рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. В ведомстве рассказали, что нужно делать родителям, если ребенок заболел ковидом.

    Минздрав рассказал, что делать при ковиде у ребенка

    Заболевшего ребенка нужно оставить дома. Не отправляйте его в детский сад или школу.

    Важно строго придерживаться всех рекомендаций медиков по диагностике и лечению болезни. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением.

    Проконсультироваться с врачом можно удаленно, обратившись в кол-центр вашей поликлиники либо по телефону единой службы 112.

    Минздрав рассказал, что делать при ковиде у ребенка | Изображение 1

    Если самочувствие ребенка ухудшится, нужно звонить в службу скорой помощи по телефону 103.

    Родителей особенно предостерегли, чтобы они не пытались самостоятельно лечить ребенка антибиотиками. Их может назначить только врач-педиатр и только при наличии показаний, подчеркнули в Минздраве.

    Минздрав рассказал, что делать при ковиде у ребенка | Изображение 2

    Ранее также выпустили памятку для россиян, переносящих ковид в легкой форме.

    За прошлые сутки в России выявили 74 692 случая заражения коронавирусом, что стало очередным максимальным показателем в стране с начала пандемии.