Минздрав раскрыл статистику тяжелых осложнений от врачебных ошибок в России

Непрофессиональные врачи косвенно вредят каждый год около 70 тысяч россиянам. Всему виной ошибки и безграмотность. Без тяжелых последствий можно было бы обойтись.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко, у ведомства есть оценочные данные по последствиям врачебных ошибок. Тяжелые осложнения получают более 70 тысяч человек по косвенной вине медиков.

Называть цифры по смертям Мурашко не стал. Но в качестве примера непрофессионализма он привел случаи с неправильным использованием обезболивающего лидокаина или медицинских каталок. Только от неправильного применения лидокаина каждый год гибнет 25 человек. И с каталок падают и разбиваются насмерть или получают серьезные травмы два человека в год.

Он также вспомнил о видео с экстренной помощью новорожденному в роддоме, когда «персонал действовал совершенно безграмотно в критической ситуации».

Поэтому Мурашко призвал включить в программу обучения отечественных врачей вопросы безопасности и качества медицинской помощи. Медиков необходимо учить и безопасному обращению с лекарствами.