Минздрав раскрыл подробности о вакцине от ковида для подростков

Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет. Созданный на базе «Спутника V» препарат показал высокую эффективность и безопасность, сообщила пресс-служба министерства.

Вакцина от ковида для подростков получила название «Гам-КОВИД-Вак М». Препарат уже прошел клинические исследования и получил регистрационные документы Минздрава.

«Для надежной защиты несовершеннолетних от новой коронавирусной инфекции, их здоровья и жизни НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава разработал вакцину „Гам-КОВИД-Вак М“. Препарат создан на той же платформе, что и хорошо зарекомендовавшая себя в более чем 70 странах вакцина „Спутник V“», — привело сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Новый препарат состоит из двух доз. Второй компонент вакцины вводится в организм через 21 день после первой прививки. По такой же схеме проходит вакцинация «Спутником V».

Ранее производитель препарата для подростков сообщил, что вакцину зарегистрировали в России. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также заявил о готовности документов для получения разрешения на исследование вакцины для детей до 12 лет.