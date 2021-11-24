Минздрав раскрыл подробности о вакцине от ковида для подростков
Минздрав: вакцина от ковида для подростков создана на базе «Спутника V»
Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет. Созданный на базе «Спутника V» препарат показал высокую эффективность и безопасность, сообщила пресс-служба министерства.
Вакцина от ковида для подростков получила название «Гам-КОВИД-Вак М». Препарат уже прошел клинические исследования и получил регистрационные документы Минздрава.
«Для надежной защиты несовершеннолетних от новой коронавирусной инфекции, их здоровья и жизни НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава разработал вакцину „Гам-КОВИД-Вак М“. Препарат создан на той же платформе, что и хорошо зарекомендовавшая себя в более чем 70 странах вакцина „Спутник V“», — привело сообщение пресс-службы РИА «Новости».
Новый препарат состоит из двух доз. Второй компонент вакцины вводится в организм через 21 день после первой прививки. По такой же схеме проходит вакцинация «Спутником V».
Ранее производитель препарата для подростков сообщил, что вакцину зарегистрировали в России. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также заявил о готовности документов для получения разрешения на исследование вакцины для детей до 12 лет.