Минздрав продлил срок годности «Эпиваккороны»

Минздрав продлил срок годности вакцины от ковида «Эпиваккорона». Теперь препарат можно использовать в течение девяти и 10 месяцев в зависимости от производственной площадки.

«В настоящее время по результатам изучения стабильности вакцины „Эпиваккорона“, 10 декабря 2021 года Минздравом РФ утверждены изменения в инструкции по применению вакцины», — привел ТАСС сообщение центра «Вектор» Роспотребнадзора.

Представители центра уточнили, что срок годности вакцины «Вектора» увеличили до 10 месяцев. Если препарат изготовили на промышленных площадках «Вектор-Биальгам» и «Герофарм», то его срок годности теперь составляет девять месяцев.

«Работа по изучению стабильности вакцины „Эпиваккорона“ продолжается, и по мере получения новых данных, сроки годности будут пересматриваться в сторону увеличения», — подчеркнули специалисты центра.

В качестве примера в «Векторе» привели вакцины для профилактики кори и препараты от оспы, которые можно использовать в течение двух лет. Разные срока годности вакцины от ковида объяснили тем, что производственные площадки запускали тоже в разное время.