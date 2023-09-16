Здоровье 16 сентября 2023, 20:46 Минздрав призвал регионы готовиться к росту больных ОРВИ Минздрав назвал эпидобстановку стабильной и призвал готовиться к росту ОРВИ Unsplash

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Рост респираторных инфекций среди россиян уже начался. Это связано с началом учебного года и возвращением людей из отпусков. Но в целом эпидемическая обстановка остается стабильной. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Он добавил, что на последнем заседании оперативного штаба глава ведомства Михаил Мурашко призвал региональные власти начать подготовку к сезонному росту заболеваемости, который приходится на осень.

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«Необходимо сформировать необходимый запас медикаментов, выстроить маршрутизацию пациентов, проработать усиление участковой и инфекционной службы», — озвучил Кузнецов задание регионам.

Представитель Минздрава добавил, что в региональных больницах и поликлиниках масочный режим введут в случае резкого роста заболеваемости. Также в России уже началась вакцинация от гриппа, которую лучше пройти.

Масочный режим и меры профилактики респираторных заболеваний, гриппа и коронавирусной инфекции вернули в федеральном Доме Правительства. В пресс-службе кабмина заявили, что меры приняли временно, на время сезонного роста заболеваемости.

Ограничения станут действовать с 18 сентября. Чиновников пустят на работу только в масках, личные контакты ограничат, а количество командировок сократят.