Инфекционист Минздрава призвал пожилых непривитых россиян уйти на самоизоляцию

Перевести работников на дистанционный режим предложил работодателям главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов. Он также посоветовал соблюдать режим самоизоляции непривитым россиянам старше 60 лет, а также людям с хроническими заболеваниями.

«Рекомендуется перевести работников на дистанционный режим работы, особенно лиц старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Непривитым гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции», — процитировало его слова РИА «Новости».

По его словам, заболевание, вызванное штаммом «омикрон», может протекать тяжело, особенно у невакцинированных. Поэтому следует пройти вакцинацию или ревакцинацию, если с момента прививки прошло более шести месяцев. Нужно носить маски или респираторы, ограничить контакты с другими людьми, избегать больших скоплений народа.

«Также важно соблюдать гигиенические меры профилактики: соблюдать дистанцию полтора-два метра, пользоваться санитайзерами для обработки рук в общественных местах», — указал Чуланов.

Ранее сообщалось, что производимые российской вакциной «Спутник V» нейтрализующие антитела сохраняют свою эффективность против разных вариантов коронавируса не менее полугода. К такому выводу пришли ученые из Аргентины.