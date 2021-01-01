Минздрав призвал не смешивать алкоголь с кофеином и лекарствами

Эксперт Министерства здравоохранения Оксана Драпкина призвала не смешивать алкоголь с кофеином или лекарствами. Это может привести к тяжелым последствиям.

«Не злоупотребляйте кофе. Хотя кофеин является стимулятором и может взбодрить вас, если вы хотите спать, кофе не ускоряет метаболизм алкоголя и не поможет вам протрезветь. Опасно, если вы смешиваете энергетические напитки с кофеином и алкоголь. Это может привести к сбою сердечного ритма», — рассказала ТАСС главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина.

Не стоит пить алкоголь во время приема лекарств. Драпкина отметила, что алкоголь может изменить или усилить действие ряда лекарств и привести к серьезным побочным эффектам.

«Поэтому людям с хроническими заболеваниями, принимающими лекарства, следует быть предельно осторожными», — сказала эксперт.

Оксана Драпкина призвала в употреблении алкоголя придерживаться умеренности, а также лучше чередовать алкогольные напитки с безалкогольными и закусывать высокобелковой пищей. Мясо или сыр помогут замедлить всасываемость алкоголя в пищеварительном тракте.