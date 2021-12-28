Минздрав призвал к содействию каждого, чтобы пандемия закончилась в 2022-м

Пандемию можно будет победить в 2022 году, но для этого необходима помощь каждого россиянина. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его процитировало РИА «Новости».

Мурашко подчеркнул: не будет такого, что один человек «взмахнет волшебной палочкой» — и вдруг все наладится.

«Участие каждого в этом на сегодняшний день сложном процессе и сложной задаче просто необходимо. Нужно, чтобы это почувствовал каждый», — подчеркнул глава Минздрава.

Мурашко напомнил, что для борьбы с коронавирусной инфекцией одно из важнейших направлений — профилактика.

Сейчас по всей стране россияне могут сделать прививку одним из нескольких препаратов на выбор. Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса — она получила название «Спутник V». Впоследствии россияне получили еще несколько составов — «ЭпиВакКорону» и «КовиВак». Позже медики получили вакцину «Спутник Лайт», она ставится в один компонент. В конце августа появилась «ЭпиВакКорона-Н», а в конце ноября первая российская вакцина для подростков — «Спутник М».