Минздрав призвал экспертов оценить возможные штрафы для родителей курящих детей

Остается непонятной эффективность предложения накладывать штрафы на родителей тех детей, которые будут замечены с сигаретой. Чтобы понимать последствия такого решения, необходимо обсудить инициативу в экспертном сообществе. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава.

Ранее с инициативой внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) выступила правительственная комиссия во главе с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым. Между тем в правительстве уже отметили, что в действующем законодательстве уже есть норма, согласно которой родители обязаны следить за здоровьем своих детей. Это значит в том числе ограждать несовершеннолетних от курения, распития спиртного, от наркотиков.

Родительский комитет ответил на предложение МВД о детском курении Подробнее

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец высказалась категорически против инициативы штрафовать родителей за курение детей. Чаще всего, считает Волынец, дети тщательно скрывают свои пагубные привычки и родители обо всем узнают самыми последними.

«Если же родители узнают, то они растеряны и не понимают, что делать. Им нужна не административная ответственность, а поддержка», — добавила Волынец.