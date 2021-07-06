Минздрав: преждевременные роды у непривитых от ковида наступают на 15-20% чаще

Не сделавшие прививку от COVID-19 беременные в 15-20% чаще сталкивались с преждевременными родами при ковиде, чем вакцинированные женщины. В Минздраве напомнили о целесообразности прививать будущих мам из групп риска с 22-й недели.

Медики со всего мира уже накопили достаточно много данных о влиянии вакцинации на репродуктивное здоровье и плод. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию Минздрава.

«Частота осложнений беременности при этом не отличается от общепопуляционной», — подчеркнули в ведомстве.

По имеющимся данным, большего числа преждевременных родов, выкидышей, задержек роста плода и других осложнений у привившихся женщин во время беременности не отмечено.

«При этом у невакцинированных беременных, если они заболели COVID-19, частота преждевременных родов составляет 15-20%, по данным различных источников. Это выше, чем в популяции в целом (6%)», — уточнили в министерстве.

Цифры там объяснили наличием медицинских показаний для родов до срока по показаниям при развитии тяжелой формы ковида. Врачи подчеркнули, что вакцинация беременных из групп риска от коронавируса целесообразна с 22-й недели.