Минздрав предупредил об ответственности продавцов лекарств на «Авито»

Торговля лекарствами через сетевые платформы с объявлениями попадает под уголовную ответственность. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев на проекте Общероссийского народного фронта «Народный вопрос».

Он призвал россиян не приобретать лекарства на подобных площадках, так как велик риск стать обладателем подделки.

«Лекарства стали продаваться через „Авито“. Это фактически уголовное преступление — как реализация фактически вне аптеки, вне лицензируемого юридического лица», — привел слова Глаголева ТАСС.

Представитель Минздрава добавил, что через подобные схемы продажи мошенники могут реализовывать фальшивую продукцию. Глаголев отметил, что россиянам лучше покупать лекарства только в аптеках, где все препараты имеют маркировку и шанса попасть на фальсификат нет.



В пресс-службе «Авито» заявили, что объявления о продаже лекарств разместить невозможно. Это предусматривает автоматическая модерация.



«Если кто-то использует уловки для попыток размещения — объявление очень быстро обнаружат алгоритмы искусственного интеллекта, а команда ручной модерации и немедленно заблокирует», — заявили в пресс-службе площадки.

В целом ситуацию на фармацевтическом рынке Глаголев оценил как стабильную. Он отметил, что западные производители лекарств не отказались от поставок в Россию жизненно важных препаратов. Безрецептурные лекарства заменят отечественными аналогами.