Минздрав предупредил об осложнениях COVID-19 на сердце

«При коронавирусной инфекции нередко развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отеков нижних конечностей, приступов сердцебиения, перебоев в работе сердца после перенесенного заболевания очень важно не откладывать обращение к специалистам», — приводит агентство слова Шляхто.

Во время пандемии людям с проблемами с сердцем и сосудами необходимо вести здоровый образ жизни, правильно питаться и принимать необходимые лекарства, которые назначил врач, пишет Ura.ru.

За минувшие сутки медики выявили в России рекордное число случаев COVID-19: 22 702. За все время пандемии зафиксировали 1 903 253 случая заражения коронавирусом. От болезни умерли 32 834 человека.