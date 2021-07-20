Минздрав предупредил об опасности высокой температуры после прививки от коронавируса

Высокая температура после вакцинации от коронавируса, которая держится больше двух дней, может говорить о заражении до или во время прививки. Об этом сообщила главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Она объяснила, что в момент введения препарата у человека еще нет антител. Поэтому через несколько дней после процедуры может быть диагностирован COVID-19.

«Но отмечу, что сама прививка не может стать причиной коронавирусной инфекции», — уточнила Ткачева. Ее процитировала «Газета.ru».

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган посоветовал сдать ПЦР-тест, если высокая температура долго держится.

«Вы и члены вашей семьи должны оставаться дома до получения результатов», — подчеркнул он.

Медики отметили, что сохранение высокой температуры день или два является нормой. Также у привившегося человека могут быть неприятные ощущения в месте инъекции, слабость. Это свидетельствует о том, что в организме происходит воспалительный процесс после введения вакцины.

Каган добавил, что легкая лихорадка после процедуры говорит о том, что вакцина начала действовать, а организм вырабатывает антитела. Лихорадка может появиться в течение 24 часов после вакцины и продержаться до двух дней.

Если у человека повысилась температура, то не надо пить побольше воды и ни в коем случае не укрываться одеялом. При температуре 38,5 можно выпить ибупрофен или парацетамол. К врачам следует обратиться, если температура поднялась выше 40 градусов, есть аллергическая реакция и лихорадка держится больше двух дней.