Минздрав предупредил об опасности попадания воды на место прививки

Мочить место укола после вакцинации от коронавируса опасно, потому что это может привести к воспалению. Об этом главный внештатный специалист Минздрава РФ по врачебной практике Оксана Драпкина сообщила ТАСС.

Намокание места инъекции после прививки от коронавируса может привести к небольшому местному воспалению. Поэтому мочить место укола не рекомендуется, объяснила специалист.

После вакцинации рекомендуется в течение трех дней не мочить место укола, избегать посещения бани, употребления алкоголя, а также отказаться от чрезмерных физических нагрузок. В случае покраснения, болезненности и отечности места укола вакцинированным советуют принимать антигистаминные препараты.

Минздрав ранее утвердил временные рекомендации по вакцинации от коронавируса. Ведомство отметило, что перед прививкой не нужно сдавать анализ на антитела, чтобы не отставать от графика. А после достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год.

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