Здоровье 14 января 2023, 01:02 Минздрав предупредил о риске развития рака при чрезмерном потреблении алкоголя Эксперт Драпкина: при высоком уровне потребления алкоголя существенно растет риск рака

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Исследования ученых показали, что все виды алкогольной продукции, включая пиво и вино, приводят к развитию онкологических заболеваний. Это не зависит от качества напитков, заявила главный внештатный специалист Минздрава России Оксана Драпкина. Ее слова привело РИА «Новости».

«Риск развития рака существенно увеличивается с увеличением объемов потребляемого алкоголя», — поделилась эксперт.

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По ее словам, кроме онкологических заболеваний спиртные напитки оказывают токсическое воздействие на все органы человека. На этом фоне могут развиться более 200 болезней.

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Алкоголь увеличивает риск инфарктов, заболеваний ЖКТ, вызывает поведенческие нарушения. Из-за спиртного повышается травматизм, а также растет число ДТП.

Ранее психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин призвал жителей региона отказаться от алкоголя во время празднования Старого нового года. Вместо сладкого и жареного следует поесть запеченное мясо и фрукты, предложил специалист.