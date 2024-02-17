Здоровье 17 февраля 2024, 09:21 Минздрав представил новый порядок оказания первой помощи в России Минздрав России актуализировал перечень состояний для оказания первой помощи РИА «Новости»

Читать 360tv в

Министерство здравоохранения России опубликовало на портале нормативных правовых актов проект приказа о новом порядке оказания первой помощи. В документе указан перечень состояний, при которых эта помощь оказывается.

Ведомство разрешает оказание первой помощи пострадавшему, если отсутствует выраженный отказ с его стороны или со стороны законных представителей. Первую помощь могут оказать по инструкции от диспетчера, используя подручные средства или препараты, которые не входят в стандартную аптечку.

Реклама

В пояснительной записке уточняется, что первую помощь могут оказать при остановке сердца, потере сознания, нарушении работы дыхательных путей, внешних кровотечениях, ранениях, отравлениях. В перечень также включена помощь при судорогах, остром стрессе и других психологических состояниях.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в российскую медицину следует внедрять передовые технологии. Главным аспектом сферы он назвал оказание помощи пациенту в индивидуальном порядке.