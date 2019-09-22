Минздрав предложит бесплатно выдавать выписанные врачом препараты

Назначенные врачом препараты в России могут начать бесплатно выдавать или продавать со скидкой. Речь идет о жизненно необходимых лекарствах.

Как рассказала глава Минздрава России Вероника Скворцова, ведомство уже готовит соответствующий законопроект.

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«Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения», — приводит «Российская газета» слова министра.

Сейчас бесплатные лекарства получают только льготники. Новая система расширит список тех, кто имеет право на бесплатные лекарства или существенную скидку на их покупку.

Скворцова отметила, что сразу полного возмещения всех трат на жизненно важные медикаменты не будет.

Жители России в среднем оставляют в аптеке около семи тысяч рублей в год. В пересчете на все население страны — это один триллион рублей. Сейчас же общие траты на лекарства в больницах и те, что выдают льготникам, составляют примерно 380 миллиардов рублей.

Новая система может вступить в силу уже в 2022 году.