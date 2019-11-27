Минздрав предложил законодательно запретить ВИЧ-диссидентство

Министерство здравоохранение предложило запретить пропаганду отказа от лечения ВИЧ-инфекции законодательно. Соответствующий проект закона на рассмотрение ведомство внесло в правительство. Об этом сообщила пресс-служба российского Минздрава.

Согласно предложению авторов, закон устанавливает запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека и вызываемую им инфекцию на здоровье.

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Под запрет попадут призывы отказываться от медицинского освидетельствования, прохождения диагностики и профилактики, а также лечения ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита.

«Отрицание ВИЧ-инфекции нередко приводит к жизнеугрожающему состоянию, в том числе детей, чьи родители отказываются от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения», — говорится в сообщении Минздрава. Случае с отказом родителей от лечения детей от ВИЧ министерство обнаружило в ходе мониторинга сразу в нескольких регионах страны. При этом сами родители тоже ВИЧ-инфицированы и отказываются от прохождения лечения.

Разработанный законопроект позволит не только ограничить доступ к информации, которая отрицает ВИЧ-инфекцию, но и поможет донести до всех мнение, что знать свой ВИЧ-статус необходимо.

Документ разработан в рамках реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.