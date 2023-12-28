Здоровье 28 декабря 2023, 00:14 Минздрав предложил снизить возраст первого осмотра девочек гинекологом Минздрав предложил снизить до 13 лет возраст первого осмотра девочек гинекологом Freepik

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Минздрав России разработал проект приказа, в котором предложил снизить возраст первого профилактического осмотра девочек врачом-гинекологом с 14 до 13 лет. Документ разместили на официальном портале нормативных актов.

Изменение возраста осмотра гинекологом девочек-подростков имеет принципиально важное значение для их здоровья, в том числе репродуктивного, заявила журналистам главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова.

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